SoftServe
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Krakow Metropolitan Area

SoftServe วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Krakow Metropolitan Area

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Krakow Metropolitan Area ที่ SoftServe อยู่ในช่วง PLN 191K ต่อyear สำหรับ L2 ถึง PLN 309K ต่อyear สำหรับ L4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Krakow Metropolitan Area รวม PLN 246K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ SoftServe อัปเดตล่าสุด: 11/6/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
(ระดับเริ่มต้น)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
ดู 1 ระดับอื่นๆ
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

วิศวกร DevOps

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ SoftServe in Krakow Metropolitan Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี PLN 340,645 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ SoftServe สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Krakow Metropolitan Area คือ PLN 245,795

แหล่งข้อมูลอื่นๆ