SoftServe
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Bulgaria

SoftServe วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Bulgaria

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Bulgaria ที่ SoftServe อยู่ในช่วง BGN 59.2K ต่อyear สำหรับ L2 ถึง BGN 61.7K ต่อyear สำหรับ L3 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Bulgaria รวม BGN 57.7K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ SoftServe อัปเดตล่าสุด: 11/6/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
(ระดับเริ่มต้น)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.2K
BGN 56.2K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.7K
BGN 61.7K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
ดู 1 ระดับอื่นๆ
Block logo
+BGN 99.3K
Robinhood logo
+BGN 152K
Stripe logo
+BGN 34.2K
Datadog logo
+BGN 59.9K
Verily logo
+BGN 37.7K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ส่งข้อมูล
ระดับอาชีพใน SoftServe?

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

วิศวกร DevOps

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ SoftServe in Bulgaria อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี BGN 128,877 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ SoftServe สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Bulgaria คือ BGN 61,632

