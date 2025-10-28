ไดเรกทอรีบริษัท
Softeq
  • เงินเดือน
  • นักวิเคราะห์ธุรกิจ

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักวิเคราะห์ธุรกิจ

Softeq นักวิเคราะห์ธุรกิจ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิเคราะห์ธุรกิจ ค่ามัธยฐาน in Poland ที่ Softeq รวม PLN 221K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Softeq อัปเดตล่าสุด: 10/28/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Softeq
Business Analyst
Warsaw, MZ, Poland
รวมต่อปี
PLN 221K
ระดับ
Senior
เงินเดือนฐาน
PLN 221K
Stock (/yr)
PLN 0
โบนัส
PLN 0
อายุงานในบริษัท
5 ปี
ประสบการณ์
8 ปี
ระดับอาชีพใน Softeq?
Block logo
+PLN 214K
Robinhood logo
+PLN 328K
Stripe logo
+PLN 73.7K
Datadog logo
+PLN 129K
Verily logo
+PLN 81.1K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ Softeq in Poland อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี PLN 306,675 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Softeq สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ in Poland คือ PLN 221,160

