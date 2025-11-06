ไดเรกทอรีบริษัท
SoftBank
  Greater Tokyo Area

SoftBank วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Tokyo Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Greater Tokyo Area ที่ SoftBank รวม ¥5.88M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ SoftBank อัปเดตล่าสุด: 11/6/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
รวมต่อปี
¥5.88M
ระดับ
L3
เงินเดือนฐาน
¥3.34M
Stock (/yr)
¥0
โบนัส
¥2.53M
อายุงานในบริษัท
4 ปี
ประสบการณ์
4 ปี
ระดับอาชีพใน SoftBank?
Block logo
+¥8.61M
Robinhood logo
+¥13.21M
Stripe logo
+¥2.97M
Datadog logo
+¥5.2M
Verily logo
+¥3.27M
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ SoftBank in Greater Tokyo Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ¥14,526,692 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ SoftBank สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Tokyo Area คือ ¥3,563,208

แหล่งข้อมูลอื่นๆ