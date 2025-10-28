ไดเรกทอรีบริษัท
Societe Generale
Societe Generale นักวิเคราะห์การเงิน เงินเดือน

ค่าตอบแทน นักวิเคราะห์การเงิน in United States ที่ Societe Generale รวม $250K ต่อyear สำหรับ L2 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $250K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Societe Generale อัปเดตล่าสุด: 10/28/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$250K
$250K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ระดับอาชีพใน Societe Generale?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์การเงิน ที่ Societe Generale in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $250,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Societe Generale สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์การเงิน in United States คือ $250,000

