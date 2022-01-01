ไดเรกทอรีบริษัท
Snowflake
Snowflake เงินเดือน

เงินเดือนของ Snowflake อยู่ในช่วง $37,476 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $979,200 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Snowflake. อัปเดตล่าสุด: 11/17/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

วิศวกรซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ (QA)

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

ฝ่ายขาย
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

ตัวแทนพัฒนาการขาย

ผู้บริหารบัญชี

สถาปนิกโซลูชัน
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

สถาปนิกข้อมูล

สถาปนิกความปลอดภัยคลาวด์

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
M3 $616K
M4 $769K
วิศวกรขาย
IC3 $303K
IC4 $297K
ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

นักออกแบบ UX

นักวิเคราะห์การเงิน
Median $118K
ทรัพยากรบุคคล
Median $185K
นักสรรหาบุคลากร
Median $170K

นักหาแหล่งข้อมูล

นักบัญชี
Median $226K

นักบัญชีเทคนิค

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $155K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
Median $256K
กฎหมาย
Median $210K
ผู้จัดการโครงการ
Median $300K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์
Median $105K
ผู้จัดการโปรแกรม
Median $240K
การดำเนินงานธุรกิจ
$370K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$784K
พัฒนาธุรกิจ
$289K
บริการลูกค้า
$37.5K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$210K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$979K
นักออกแบบกราฟิก
$623K
การตลาด
$174K
การดำเนินงานการตลาด
$121K
การดำเนินงานด้านบุคลากร
$194K
การดำเนินงานรายได้
$480K
ผู้จัดการบัญชีทางเทคนิค
$134K
นักเขียนเทคนิค
$303K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Snowflake RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Snowflake คือ ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $979,200 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Snowflake คือ $290,692

แหล่งข้อมูลอื่นๆ