Snap
Snap ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Los Angeles Area

ค่าตอบแทน ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in Greater Los Angeles Area ที่ Snap อยู่ในช่วง $818K ต่อyear สำหรับ L5 ถึง $1.56M ต่อyear สำหรับ L8 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Los Angeles Area รวม $670K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Snap อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L5
$818K
$234K
$584K
$0
L6
$648K
$270K
$367K
$11.7K
L7
$840K
$355K
$463K
$21.9K
L8
$1.56M
$338K
$1.19M
$37.5K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

100%

ปี 1

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 1 ปี:

  • 100% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (8.33% รายเดือน)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (2.77% รายเดือน)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.77% รายเดือน)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.77% รายเดือน)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ปี 1

33%

ปี 2

13%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 54% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (4.50% รายเดือน)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.75% รายเดือน)

  • 13% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (1.08% รายเดือน)

Monthly vesting, no 1 year cliff



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ Snap in Greater Los Angeles Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $1,563,977 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Snap สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in Greater Los Angeles Area คือ $762,814

