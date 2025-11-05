ไดเรกทอรีบริษัท
Snap
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • San Francisco Bay Area

Snap วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน San Francisco Bay Area

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in San Francisco Bay Area ที่ Snap อยู่ในช่วง $208K ต่อyear สำหรับ L3 ถึง $927K ต่อyear สำหรับ L7 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in San Francisco Bay Area รวม $410K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Snap อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L3
Software Engineer(ระดับเริ่มต้น)
$208K
$139K
$59.2K
$9.6K
L4
$412K
$198K
$214K
$0
L5
$570K
$247K
$323K
$347
L6
Staff Software Engineer
$758K
$281K
$443K
$34.1K
ดู 4 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง
เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

100%

ปี 1

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 1 ปี:

  • 100% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (8.33% รายเดือน)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (2.77% รายเดือน)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.77% รายเดือน)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.77% รายเดือน)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ปี 1

33%

ปี 2

13%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 54% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (4.50% รายเดือน)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.75% รายเดือน)

  • 13% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (1.08% รายเดือน)

Monthly vesting, no 1 year cliff



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว วิศวกรซอฟต์แวร์ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

วิศวกรซอฟต์แวร์มือถือ

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

วิศวกรเครือข่าย

วิศวกรซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ (QA)

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

วิศวกรซอฟต์แวร์ความปลอดภัย

วิศวกรซอฟต์แวร์เสมือนจริง

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Snap in San Francisco Bay Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $926,857 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Snap สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in San Francisco Bay Area คือ $425,000

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Snap

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ