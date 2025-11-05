ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in New York City Area ที่ Snap อยู่ในช่วง $202K ต่อyear สำหรับ L3 ถึง $625K ต่อyear สำหรับ L6 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in New York City Area รวม $368K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Snap อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L3
$202K
$143K
$57.6K
$1.5K
L4
$397K
$201K
$196K
$357
L5
$551K
$241K
$294K
$16K
L6
$625K
$230K
$375K
$20K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
100%
ปี 1
ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 1 ปี:
100% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (8.33% รายเดือน)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
ปี 1
33.3%
ปี 2
33.3%
ปี 3
ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (2.77% รายเดือน)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.77% รายเดือน)
33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.77% รายเดือน)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
ปี 1
33%
ปี 2
13%
ปี 3
ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
54% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (4.50% รายเดือน)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.75% รายเดือน)
13% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (1.08% รายเดือน)
Monthly vesting, no 1 year cliff
