ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater London Area ที่ Snap อยู่ในช่วง £96.5K ต่อyear สำหรับ L3 ถึง £261K ต่อyear สำหรับ L5 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater London Area รวม £188K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Snap อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L3
Software Engineer(ระดับเริ่มต้น)
£96.5K
£72.5K
£20.8K
£3.2K
L4
£177K
£100K
£76.3K
£743.8
L5
£261K
£132K
£129K
£0
L6
Staff Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
ดู 4 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ

เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

100%

ปี 1

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 1 ปี:

  • 100% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (8.33% รายเดือน)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (2.77% รายเดือน)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.77% รายเดือน)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.77% รายเดือน)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ปี 1

33%

ปี 2

13%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 54% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (4.50% รายเดือน)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.75% รายเดือน)

  • 13% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (1.08% รายเดือน)

Monthly vesting, no 1 year cliff



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Snap in Greater London Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี £282,723 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Snap สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater London Area คือ £189,272

