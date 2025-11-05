ไดเรกทอรีบริษัท
Snap นักวิเคราะห์ข้อมูล เงินเดือน ใน Greater Los Angeles Area

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักวิเคราะห์ข้อมูล in Greater Los Angeles Area ที่ Snap อยู่ในช่วง $130K ถึง $190K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Snap อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$150K - $171K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$130K$150K$171K$190K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

100%

ปี 1

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 1 ปี:

  • 100% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (8.33% รายเดือน)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.3%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (2.77% รายเดือน)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.77% รายเดือน)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.77% รายเดือน)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

ปี 1

33%

ปี 2

13%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Snap RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 54% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (4.50% รายเดือน)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.75% รายเดือน)

  • 13% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (1.08% รายเดือน)

Monthly vesting, no 1 year cliff



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ Snap in Greater Los Angeles Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $189,980 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Snap สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล in Greater Los Angeles Area คือ $130,410

