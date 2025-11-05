ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in India ที่ Smartsheet รวม ₹5.48M ต่อyear สำหรับ Senior SE I แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in India รวม ₹5.08M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Smartsheet อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
SE I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior SE I
₹5.48M
₹5M
₹0
₹475K
Senior SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Smartsheet RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)
33%
ปี 1
33%
ปี 2
34%
ปี 3
ที่ Smartsheet RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.00% รายปี)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (8.25% รายไตรมาส)
34% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (8.50% รายไตรมาส)
