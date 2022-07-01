ไดเรกทอรีบริษัท
SmartRecruiters
SmartRecruiters เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน SmartRecruiters ตั้งแต่ $42,339 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ต่ำสุดถึง $118,854 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ SmartRecruiters. อัปเดตล่าสุด: 8/18/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $42.3K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $119K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$64.8K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$53K
ผู้จัดการออกแบบผลิตภัณฑ์
$103K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$94.9K
ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ SmartRecruiters คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $118,854 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ SmartRecruiters คือ $79,860

