ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย วิศวกรฮาร์ดแวร์ in United States ที่ Sleep Number อยู่ในช่วง $60.8K ถึง $86.3K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Sleep Number อัปเดตล่าสุด: 10/28/2025
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย
33%
ปี 1
33%
ปี 2
33%
ปี 3
ที่ Sleep Number RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.00% รายปี)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.00% รายปี)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.00% รายปี)