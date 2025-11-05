ไดเรกทอรีบริษัท
แพ็คเกจค่าตอบแทน สถาปนิกโซลูชัน ค่ามัธยฐาน in Canada ที่ Slalom Build รวม CA$143K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Slalom Build อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Toronto, ON, Canada
รวมต่อปี
CA$143K
ระดับ
L5
เงินเดือนฐาน
CA$141K
Stock (/yr)
CA$0
โบนัส
CA$2K
อายุงานในบริษัท
7 ปี
ประสบการณ์
7 ปี
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ สถาปนิกโซลูชัน ที่ Slalom Build in Canada อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$176,921 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Slalom Build สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชัน in Canada คือ CA$166,102

แหล่งข้อมูลอื่นๆ