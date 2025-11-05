ไดเรกทอรีบริษัท
Slalom Build
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Greater Toronto Area

Slalom Build วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Greater Toronto Area

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Toronto Area ที่ Slalom Build อยู่ในช่วง CA$98.9K ต่อyear สำหรับ Engineer ถึง CA$129K ต่อyear สำหรับ Senior Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Toronto Area รวม CA$108K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Slalom Build อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Engineer
(ระดับเริ่มต้น)
CA$98.9K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
ดู 4 ระดับอื่นๆ
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ส่งข้อมูล
ระดับอาชีพใน Slalom Build?

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

วิศวกรข้อมูล

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Slalom Build in Greater Toronto Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$128,634 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Slalom Build สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Greater Toronto Area คือ CA$104,146

แหล่งข้อมูลอื่นๆ