  • เงินเดือน
  • วิศวกรเครื่องกล

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรเครื่องกล

  • San Francisco Bay Area

Skydio วิศวกรเครื่องกล เงินเดือน ใน San Francisco Bay Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรเครื่องกล ค่ามัธยฐาน in San Francisco Bay Area ที่ Skydio รวม $161K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Skydio อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Skydio
Manufacturing Test Engineer
San Mateo, CA
รวมต่อปี
$161K
ระดับ
Engineer
เงินเดือนฐาน
$135K
Stock (/yr)
$26.3K
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
0 ปี
ประสบการณ์
2 ปี
ระดับอาชีพใน Skydio?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Skydio Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (25.00% รายปี)

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
Options

ที่ Skydio Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรเครื่องกล ที่ Skydio in San Francisco Bay Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $265,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Skydio สำหรับตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล in San Francisco Bay Area คือ $161,325

แหล่งข้อมูลอื่นๆ