แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์ ค่ามัธยฐาน ที่ SIX รวม CHF 85.2K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ SIX อัปเดตล่าสุด: 10/27/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
SIX
Cyber Security Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
รวมต่อปี
CHF 85.2K
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
CHF 80.9K
Stock (/yr)
CHF 0
โบนัส
CHF 4.3K
อายุงานในบริษัท
2-4 ปี
ประสบการณ์
5-10 ปี
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์ ที่ SIX อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CHF 136,143 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ SIX สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์ คือ CHF 85,193

