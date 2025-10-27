ไดเรกทอรีบริษัท
แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ค่ามัธยฐาน in Switzerland ที่ SIX รวม CHF 116K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ SIX อัปเดตล่าสุด: 10/27/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
SIX
Senior Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
รวมต่อปี
CHF 116K
ระดับ
5
เงินเดือนฐาน
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
โบนัส
CHF 8.9K
อายุงานในบริษัท
2 ปี
ประสบการณ์
6 ปี
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ SIX in Switzerland อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CHF 124,699 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ SIX สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in Switzerland คือ CHF 119,935

