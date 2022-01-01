ไดเรกทอรีบริษัท
Similarweb เงินเดือน

เงินเดือนของ Similarweb อยู่ในช่วง $65,553 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $204,000 สำหรับตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการจัดการ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Similarweb. อัปเดตล่าสุด: 9/2/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $111K

วิศวกรข้อมูล

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $112K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $65.6K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $133K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$76.1K
นักออกแบบกราฟิก
$96K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$204K
การตลาด
$77K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$201K
ฝ่ายขาย
$96.1K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Similarweb คือ ที่ปรึกษาด้านการจัดการ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $204,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Similarweb คือ $100,412

