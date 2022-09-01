ไดเรกทอรีบริษัท
SilverSun Technologies
SilverSun Technologies เงินเดือน

เงินเดือนของ SilverSun Technologies อยู่ในช่วง $65,557 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $72,617 สำหรับตำแหน่ง สถาปนิกโซลูชั่น ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ SilverSun Technologies. อัปเดตล่าสุด: 9/2/2025

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$67.2K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$65.6K
สถาปนิกโซลูชั่น
$72.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ SilverSun Technologies คือ สถาปนิกโซลูชั่น at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $72,617 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ SilverSun Technologies คือ $67,204

