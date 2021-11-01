ไดเรกทอรีบริษัท
Sigmoid
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

Sigmoid เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Sigmoid ตั้งแต่ $22,403 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ต่ำสุดถึง $70,369 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Sigmoid. อัปเดตล่าสุด: 8/22/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $22.4K

วิศวกรข้อมูล

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $38.9K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$23K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$65.1K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$70.4K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

El rol més ben pagat informat a Sigmoid és ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $70,369. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Sigmoid és de $38,939.

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Sigmoid

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Birlasoft
  • InfoVision
  • Xoriant
  • YASH Technologies
  • Enquero
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ