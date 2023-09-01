ไดเรกทอรีบริษัท
Sigma Software
Sigma Software เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Sigma Software ตั้งแต่ $8,358 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักสรรหาบุคลากร ที่ต่ำสุดถึง $89,550 สำหรับ วิศวกรโยธา ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Sigma Software. อัปเดตล่าสุด: 8/22/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $79.9K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฝั่งหลัง

วิศวกรโยธา
$89.6K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$72.4K

นักสรรหาบุคลากร
$8.4K
สถาปนิกโซลูชัน
$62.4K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Sigma Software is วิศวกรโยธา at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $89,550. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sigma Software is $72,360.

