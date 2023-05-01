ไดเรกทอรีบริษัท
Sight Machine เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Sight Machine ตั้งแต่ $137,685 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ สถาปนิกโซลูชัน ที่ต่ำสุดถึง $205,800 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Sight Machine. อัปเดตล่าสุด: 8/22/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
$184K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$206K
สถาปนิกโซลูชัน
$138K

คำถามที่พบบ่อย

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Sight Machine je ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $205,800. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Sight Machine je $183,600.

