ไดเรกทอรีบริษัท
Siemens Plm Software
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

Siemens Plm Software เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Siemens Plm Software ตั้งแต่ $45,792 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ต่ำสุดถึง $221,100 สำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Siemens Plm Software. อัปเดตล่าสุด: 8/22/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $120K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

วิศวกรฮาร์ดแวร์
$45.8K
วิศวกรเครื่องกล
$65.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$221K
ผู้จัดการโปรแกรม
$183K
การขาย
$159K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$204K
สถาปนิกโซลูชัน
$164K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

据报道，Siemens Plm Software最高薪的职位是ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level，年总薪酬为$221,100。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Siemens Plm Software的年总薪酬中位数为$161,308。

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ Siemens Plm Software

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • SoFi
  • Flipkart
  • Coinbase
  • Airbnb
  • Google
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ