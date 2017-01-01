ไดเรกทอรีบริษัท
    Shreeja Mahila Milk Producer Company Limited (Shreeja MMPCL), founded in 2014, is the world's largest women-owned organization. It focuses on procuring, pooling, processing, and marketing milk, ensuring high-quality products for customers.

    https://shreejamilk.com
    เว็บไซต์
    2014
    ปีที่ก่อตั้ง
    210
    จำนวนพนักงาน
    $10M-$50M
    รายได้ประมาณการ
    สำนักงานใหญ่

    แหล่งข้อมูลอื่นๆ