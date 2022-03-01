ไดเรกทอรีบริษัท
Shopmonkey
Shopmonkey เงินเดือน

เงินเดือนของ Shopmonkey อยู่ในช่วง $120,600 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $299,088 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Shopmonkey. อัปเดตล่าสุด: 9/19/2025

$160K

การดำเนินงานธุรกิจ
$176K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$121K
ฝ่ายขาย
$141K

วิศวกรซอฟต์แวร์
$145K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$299K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Shopmonkey คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $299,088 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Shopmonkey คือ $145,270

