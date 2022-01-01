ไดเรกทอรีบริษัท
Shopify
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

ช็อปปิฟาย เงินเดือน

เงินเดือนของ Shopify อยู่ในช่วง $40,655 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $367,054 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ช็อปปิฟาย. อัปเดตล่าสุด: 9/19/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

วิศวกรซอฟต์แวร์มือถือ

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

การตลาด
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
L7 $264K
L8 $367K
บริการลูกค้า
L4 $40.7K
L5 $47.7K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
L7 $221K
L8 $279K
นักวิเคราะห์การเงิน
L5 $90.4K
L6 $121K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $97.9K
วิศวกรฝ่ายขาย
Median $151K
การดำเนินงานธุรกิจ
Median $350K
การดำเนินงานการตลาด
Median $102K
นักสรรหา
Median $130K
สถาปนิกโซลูชั่น
Median $105K

สถาปนิกข้อมูล

สถาปนิกความปลอดภัยคลาวด์

ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
Median $106K
ทรัพยากรบุคคล
Median $90K
ฝ่ายขาย
Median $87.4K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Median $276K
นักเขียนเทคนิค
Median $66.7K
การพัฒนาธุรกิจ
Median $326K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $315K
ผู้จัดการโปรแกรม
Median $150K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
Median $109K
นักบัญชี
$89.6K
ผู้ช่วยธุรการ
$41K
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
$109K
นักเขียนโฆษณา
$52.6K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$164K
นักออกแบบกราฟิก
$149K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$104K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$241K
ผู้จัดการโครงการ
$69.6K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
Median $100K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33%

ปี 1

33%

ปี 2

33%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Shopify RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.00% รายปี)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (8.25% รายไตรมาส)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (8.25% รายไตรมาส)

100%

ปี 1

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Shopify RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 1 ปี:

  • 100% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (100.00% รายปี)

33%

ปี 1

33%

ปี 2

33%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Shopify RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (8.25% รายไตรมาส)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (8.25% รายไตรมาส)

  • 33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (8.25% รายไตรมาส)

มีคำถาม? ถามชุมชนของเราได้เลย

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อพูดคุยกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำด้านการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Shopify คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the L8 level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $367,054 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Shopify คือ $115,356

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Shopify

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • HPE
  • Synopsys
  • AMD
  • Guidewire Software
  • BigCommerce
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ