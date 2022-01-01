ช็อปปิฟาย เงินเดือน

เงินเดือนของ Shopify อยู่ในช่วง $40,655 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $367,054 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ช็อปปิฟาย. อัปเดตล่าสุด: 9/19/2025
33%
ปี 1
33%
ปี 2
33%
ปี 3
ที่ Shopify RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:
33% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.00% รายปี)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (8.25% รายไตรมาส)
33% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (8.25% รายไตรมาส)
100%
ปี 1
ที่ Shopify RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 1 ปี:
100% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (100.00% รายปี)
33%
ปี 1
33%
ปี 2
33%
ปี 3
