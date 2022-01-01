ไดเรกทอรีบริษัท
Shopee
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

ช็อปปี้ เงินเดือน

เงินเดือนของ Shopee อยู่ในช่วง $13,594 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การพัฒนาธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $231,746 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ช็อปปี้. อัปเดตล่าสุด: 9/19/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรข้อมูล

วิศวกรซอฟต์แวร์การผลิต

วิศวกรความน่าเชื่อถือของระบบ

วิศวกรเอไอ

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $74.9K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $57K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $75.8K
การพัฒนาธุรกิจ
Median $13.6K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $91.2K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $49.1K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Median $74.8K

ผู้จัดการโครงการเทคนิค

ทรัพยากรบุคคล
Median $54.8K
นักวิเคราะห์การเงิน
Median $60K
การตลาด
Median $44.5K
ผู้จัดการโครงการ
Median $38.7K
นักสรรหา
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
นักบัญชี
$49.8K
การดำเนินงานธุรกิจ
$46.9K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$44.7K
วิศวกรธรณีวิทยา
$174K
นักออกแบบกราฟิก
$71.2K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$44.2K
กฎหมาย
$98K
ฝ่ายขาย
$41.3K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$225K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$102K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Shopee RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

มีคำถาม? ถามชุมชนของเราได้เลย

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อพูดคุยกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำด้านการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Shopee is วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Senior Expert Software Engineer level with a yearly total compensation of $231,746. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shopee is $70,340.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Shopee

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Latham & Watkins
  • Virgin
  • Fresenius
  • Vanguard
  • Northwestern Mutual
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ