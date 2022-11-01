ไดเรกทอรีบริษัท
ShopBack
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

ShopBack เงินเดือน

เงินเดือนของ ShopBack อยู่ในช่วง $15,900 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิจัยยูเอ็กซ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $388,746 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ ShopBack. อัปเดตล่าสุด: 9/19/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $54.4K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $120K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$44.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
การพัฒนาธุรกิจ
$50.7K
การตลาด
$49K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$74.4K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$389K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$15.9K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

5%

ปี 1

25%

ปี 2

70%

ปี 3

ที่ ShopBack การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 5% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (5.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (25.00% รายปี)

  • 70% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (70.00% รายปี)

มีคำถาม? ถามชุมชนของเราได้เลย

เยี่ยมชมชุมชน Levels.fyi เพื่อพูดคุยกับพนักงานจากบริษัทต่างๆ รับคำแนะนำด้านการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

เยี่ยมชมตอนนี้!

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ ShopBack คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $388,746 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ShopBack คือ $52,503

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ ShopBack

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Airbnb
  • Databricks
  • Coinbase
  • Facebook
  • Square
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ