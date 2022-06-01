SHL เงินเดือน

ไดเรกทอรีบริษัท
เงินเดือนของ SHL อยู่ในช่วง $17,555 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $248,750 สำหรับตำแหน่ง การตลาด ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ SHL. อัปเดตล่าสุด: 9/19/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $17.6K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $60.7K
การตลาด
$249K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$47.7K
ฝ่ายขาย
$42.3K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ SHL คือ การตลาด at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $248,750 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ SHL คือ $47,739

