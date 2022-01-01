ไดเรกทอรีบริษัท
Shipt เงินเดือน

เงินเดือนของ Shipt อยู่ในช่วง $41,078 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $362,875 สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Shipt. อัปเดตล่าสุด: 9/19/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $147K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $110K

นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $195K
นักบัญชี
$128K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$76.9K
บริการลูกค้า
$41.1K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
Median $88.2K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$201K
ผู้จัดการโปรแกรม
$167K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
Median $170K
สถาปนิกโซลูชั่น
$99.1K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$121K
นักวิจัยยูเอ็กซ์
$162K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Shipt คือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the L5 level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $362,875 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Shipt คือ $152,898

