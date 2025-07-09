ไดเรกทอรีบริษัท
Shiprocket
Shiprocket เงินเดือน

เงินเดือนของ Shiprocket อยู่ในช่วง $6,676 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $65,083 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Shiprocket. อัปเดตล่าสุด: 9/18/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $21K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $29.9K
ทรัพยากรบุคคล
$45.5K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$6.7K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$65.1K
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at Shiprocket is ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $65,083. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shiprocket is $29,859.

