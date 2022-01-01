ไดเรกทอรีบริษัท
Shippo
Shippo เงินเดือน

เงินเดือนของ Shippo อยู่ในช่วง $94,525 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักสรรหา ที่ระดับต่ำสุด ถึง $326,360 สำหรับตำแหน่ง การดำเนินงานธุรกิจ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Shippo. อัปเดตล่าสุด: 9/18/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $180K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $220K
การดำเนินงานธุรกิจ
$326K

ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$198K
กฎหมาย
$171K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$196K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$196K
นักสรรหา
$94.5K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Shippo การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Shippo คือ การดำเนินงานธุรกิจ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $326,360 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Shippo คือ $196,015

