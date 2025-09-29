ไดเรกทอรีบริษัท
Servify
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

Servify วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in India ที่ Servify รวม ₹1.26M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Servify อัปเดตล่าสุด: 9/29/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Servify
Android Engineer
Bengaluru, KA, India
รวมต่อปี
₹1.26M
ระดับ
L2
เงินเดือนฐาน
₹1.26M
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹0
อายุงานในบริษัท
3 ปี
ประสบการณ์
3 ปี
ระดับอาชีพใน Servify?

₹13.94M

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

คำถามที่พบบ่อย

Найвищий пакет оплати для позиції วิศวกรซอฟต์แวร์ в Servify in India складає річну загальну компенсацію ₹1,481,325. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Servify для позиції วิศวกรซอฟต์แวร์ in India складає ₹1,256,323.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ