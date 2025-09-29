ไดเรกทอรีบริษัท
ServiceTitan
ServiceTitan นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United States ที่ ServiceTitan อยู่ในช่วง $87.2K ถึง $124K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ServiceTitan อัปเดตล่าสุด: 9/29/2025

$98.7K - $112K
United States
$160K

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ ServiceTitan การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at ServiceTitan in United States sits at a yearly total compensation of $123,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceTitan for the นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล role in United States is $87,150.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ