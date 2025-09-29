ไดเรกทอรีบริษัท
ServiceNow
ServiceNow วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States ที่ ServiceNow อยู่ในช่วง $155K ต่อyear สำหรับ IC1 ถึง $478K ต่อyear สำหรับ IC6 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $205K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ServiceNow อัปเดตล่าสุด: 9/29/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
IC1
Associate Engineer(ระดับเริ่มต้น)
$155K
$127K
$16.4K
$11K
IC2
Engineer
$183K
$139K
$33.5K
$10.4K
IC3
Senior Engineer
$221K
$161K
$52.1K
$7.9K
IC4
Staff Engineer
$290K
$195K
$72.6K
$22.9K
$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ ServiceNow RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

วิศวกรแมชชีนเลิร์นนิง

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรระบบ

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

แหล่งข้อมูลอื่นๆ