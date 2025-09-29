ค่าตอบแทน นักออกแบบผลิตภัณฑ์ in United States ที่ ServiceNow อยู่ในช่วง $130K ต่อyear สำหรับ IC1 ถึง $451K ต่อyear สำหรับ IC6 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $225K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ServiceNow อัปเดตล่าสุด: 9/29/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
IC1
$130K
$106K
$13.3K
$11.6K
IC2
$138K
$116K
$13.2K
$8.1K
IC3
$205K
$148K
$44.5K
$12.3K
IC4
$254K
$188K
$47.2K
$18.6K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ ServiceNow RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่