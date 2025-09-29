ไดเรกทอรีบริษัท
ServiceNow
  • Information Technologist (IT)

  • เงินเดือนทั้งหมดของ Information Technologist (IT)

ServiceNow Information Technologist (IT) เงินเดือน

ค่าตอบแทน Information Technologist (IT) ที่ ServiceNow อยู่ในช่วง $177K ต่อyear สำหรับ IC3 ถึง $357K ต่อyear สำหรับ IC5 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน รวม $183K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ServiceNow อัปเดตล่าสุด: 9/29/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$177K
$130K
$33.9K
$12.7K
IC4
$270K
$180K
$60.6K
$29.4K
ดู 2 ระดับอื่นๆ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ

$160K

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ ServiceNow RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

IT Support

คำถามที่พบบ่อย

ServiceNow میں jobFamilies.Information Technologist (IT) کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $375,000 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
ServiceNow میں jobFamilies.Information Technologist (IT) کردار کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $198,500 ہے۔

งานแนะนำ

