ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ทรัพยากรบุคคล in United States ที่ ServiceNow อยู่ในช่วง $215K ถึง $306K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ServiceNow อัปเดตล่าสุด: 9/29/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$245K - $290K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$215K$245K$290K$306K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ ServiceNow RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

คำถามที่พบบ่อย

Найвищий пакет оплати для позиції ทรัพยากรบุคคล в ServiceNow in United States складає річну загальну компенсацію $305,900. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ServiceNow для позиції ทรัพยากรบุคคล in United States складає $215,460.

