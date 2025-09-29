ไดเรกทอรีบริษัท
ค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United States ที่ ServiceNow อยู่ในช่วง $118K ต่อyear สำหรับ IC1 ถึง $296K ต่อyear สำหรับ IC4 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $252K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ ServiceNow อัปเดตล่าสุด: 9/29/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
เพิ่มค่าตอบแทนเปรียบเทียบระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
IC1
Associate Data Scientist
$118K
$118K
$0
$0
IC2
Data Scientist
$217K
$155K
$46.2K
$15.7K
IC3
Senior Data Scientist
$213K
$178K
$21.3K
$13.3K
IC4
Staff Data Scientist
$296K
$187K
$80.4K
$28.2K
$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ ServiceNow RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (6.25% รายไตรมาส)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (6.25% รายไตรมาส)

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ ServiceNow in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $384,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ ServiceNow สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United States คือ $227,555

