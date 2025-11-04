ไดเรกทอรีบริษัท
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ฝ่ายขาย in India ที่ Sendbird อยู่ในช่วง ₹5.73M ถึง ₹8.17M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Sendbird อัปเดตล่าสุด: 11/4/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

₹6.56M - ₹7.68M
India
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
₹5.73M₹6.56M₹7.68M₹8.17M
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Sendbird การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ฝ่ายขาย ที่ Sendbird in India อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₹8,168,741 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Sendbird สำหรับตำแหน่ง ฝ่ายขาย in India คือ ₹5,725,100

