Sempra เงินเดือน

เงินเดือนของ Sempra อยู่ในช่วง $87,636 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $223,875 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Sempra. อัปเดตล่าสุด: 10/26/2025

นักบัญชี
$135K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$119K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$87.6K

วิศวกรไฟฟ้า
$108K
วิศวกรเครื่องกล
$224K
ผู้จัดการโครงการ
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$124K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$181K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Sempra คือ วิศวกรเครื่องกล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $223,875 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Sempra คือ $123,970

