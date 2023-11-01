ไดเรกทอรีบริษัท
Selina
Selina เงินเดือน

เงินเดือนของ Selina อยู่ในช่วง $16,318 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $149,250 สำหรับตำแหน่ง การตลาด ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Selina. อัปเดตล่าสุด: 10/25/2025

ทรัพยากรบุคคล
$16.3K
การตลาด
$149K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$86.5K

วิศวกรซอฟต์แวร์
$69.7K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Selina คือ การตลาด at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $149,250 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Selina คือ $78,070

