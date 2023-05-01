ไดเรกทอรีบริษัท
Self
Self เงินเดือน

เงินเดือนของ Self อยู่ในช่วง $8,437 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $752,555 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Self. อัปเดตล่าสุด: 10/25/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $120K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักบัญชี
$9.4K
ผู้ช่วยธุรการ
$103K

การดำเนินงานธุรกิจ
$201K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$8.4K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$71.4K
การตลาด
$106K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$100K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$753K
ผู้จัดการโครงการ
$131K
ฝ่ายขาย
$23.2K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$249K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Self คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $752,555 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Self คือ $104,849

