แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Seismic รวม $182K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Seismic อัปเดตล่าสุด: 11/3/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Seismic
Principal Product Manager
Pittsburgh, PA
รวมต่อปี
$182K
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
$165K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$16.5K
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
6 ปี
ระดับอาชีพใน Seismic?
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ Seismic in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $220,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Seismic สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in United States คือ $181,500

