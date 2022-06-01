ไดเรกทอรีบริษัท
SEI
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

SEI เงินเดือน

เงินเดือนของ SEI อยู่ในช่วง $65,097 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์การเงิน ที่ระดับต่ำสุด ถึง $194,025 สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ SEI. อัปเดตล่าสุด: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
นักบัญชี
$65.1K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$194K
นักวิเคราะห์การเงิน
$65.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Information Technologist (IT)
$175K
ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
$149K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$112K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$154K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ SEI คือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $194,025 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ SEI คือ $149,250

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ SEI

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Bain
  • Liberty Mutual
  • SAS Software
  • Expedition Tech
  • Apptio
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ