เปลี่ยน
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
ข้อมูลทั้งหมด
จำแนกตามสถานที่
จำแนกตามบริษัท
จำแนกตามตำแหน่ง
เครื่องคำนวณเงินเดือน
การแสดงผลกราฟ
เงินเดือนที่ได้รับการตรวจสอบ
การฝึกงาน
การสนับสนุนการเจรจาต่อรอง
เปรียบเทียบสวัสดิการ
ใครกำลังรับสมัครงาน
รายงานค่าตอบแทน 2024
บริษัทที่จ่ายค่าตอบแทนสูงสุด
รวมเข้าด้วยกัน
บล็อก
สื่อมวลชน
Google
วิศวกรซอฟต์แวร์
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
พื้นที่นิวยอร์กซิตี้
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
ดูจุดข้อมูลแยกรายการ
Levels FYI Logo
เงินเดือน
📂 ข้อมูลทั้งหมด
🌎 จำแนกตามสถานที่
🏢 จำแนกตามบริษัท
🖋 จำแนกตามตำแหน่ง
🏭️ จำแนกตามอุตสาหกรรม
📍 แผนที่ความร้อนเงินเดือน
📈 การแสดงผลกราฟ
🔥 เปอร์เซ็นไทล์แบบเรียลไทม์
🎓 การฝึกงาน
❣️ เปรียบเทียบสวัสดิการ
🎬 รายงานค่าตอบแทน 2024
🏆 บริษัทที่จ่ายค่าตอบแทนสูงสุด
💸 คำนวณต้นทุนการประชุม
#️⃣ เครื่องคำนวณเงินเดือน
ร่วมสนับสนุน
เพิ่มข้อมูลเงินเดือน
เพิ่มสวัสดิการบริษัท
เพิ่มการจับคู่ระดับตำแหน่ง
งาน
บริการ
บริการสำหรับผู้สมัครงาน
💵 โค้ชการเจรจาต่อรอง
📄 ตรวจสอบเรซูเม่
🎁 แจกบริการตรวจสอบเรซูเม่
สำหรับนายจ้าง
ข้อเสนอแบบอินเทอร์แอกทีฟ
เปอร์เซ็นไทล์แบบเรียลไทม์ 🔥
การเปรียบเทียบค่าตอบแทน
สำหรับงานวิจัยทางวิชาการ
ชุดข้อมูลค่าตอบแทน
ชุมชน
← ไดเรกทอรีบริษัท
Securiti
ทำงานที่นี่?
ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
ภาพรวม
เงินเดือน
สวัสดิการ
งาน
ใหม่
แชท
Securiti สวัสดิการ
เพิ่มสวัสดิการ
เปรียบเทียบ
มูลค่ารวมประมาณการ: $1,095
ประกันภัย สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี
Free Snacks
$730
Health Insurance
อื่นๆ
Internet stipend
ดูข้อมูลในรูปแบบตาราง
Securiti สิทธิพิเศษและสวัสดิการ
สวัสดิการ
คำอธิบาย
Free Snacks
Offered by employer
Unique Perk
Internet stipend
Health Insurance
Offered by employer
งานแนะนำ
ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Securiti
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
Amazon
DoorDash
Dropbox
Intuit
Stripe
ดูบริษัททั้งหมด ➜
แหล่งข้อมูลอื่นๆ
รายงานเงินเดือนสิ้นปี
คำนวณค่าตอบแทนรวม