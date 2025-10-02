ค่าตอบแทน ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ in Greater Toronto Area ที่ Scotiabank อยู่ในช่วง CA$126K ต่อyear ถึง CA$181K แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater Toronto Area รวม CA$138K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Scotiabank อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L7
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L8
CA$153K
CA$139K
CA$992.6
CA$13.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
