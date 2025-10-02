ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in Colombia ที่ Scotiabank อยู่ในช่วง COP 184.06M ต่อyear สำหรับ L6 ถึง COP 130.87M ต่อyear สำหรับ L7 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Colombia รวม COP 130.15M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Scotiabank อัปเดตล่าสุด: 10/2/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
L6
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูลส่งตำแหน่งใหม่